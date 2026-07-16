Capturan a integrantes de banda criminal Los Kings Lima Norte por extorsión y asesinato

El pasado 9 de julio un transportista identificado como Fritzon Quispe Ramos, fue asesinado cuando circulaba por su ruta con su miniván llena de pasajeros. El conductor pertenecía a la empresa Nueva Jerusalén y fue asesinado a balazos mientras realizaba su recorrido habitual entre los distritos de Puente Piedra y Carabayllo.

La familia confirmó que la víctima venía siendo extorsionada desde hacía varios meses.

Caen dos implicados en el crimen

Los dos presuntos autores de este crimen fueron detenidos por la Policía Nacional, siendo identificados como Tanfer Lazo Pérez y Byron Cero Márquez, quienes fueron capturados tras despistarse la moto donde huían quedando con serias heridas.

La policía inmediatamente montó un operativo en todos los centros eh de salud, entre ellos hospitales, y logró ubicarlos para lograr su detención.

Cabe indicar que, de acuerdo a información policial, los detenidos serían miembros de la organización criminal los Kings Lima Norte dedicados a las extorsión y sicariato en esa zona de la capital.