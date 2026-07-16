Conductor embiste motocicleta tras disputa por estacionamiento en San Isidro

Un conductor de una camioneta protagonizó un incidente en un estacionamiento de San Isidro al impactar una motocicleta luego de una discusión por el uso de un espacio de parqueo. El hecho quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Según testigos, el motociclista ya se encontraba estacionado cuando el conductor de la camioneta intentó ocupar el lugar. Tras reclamar que el espacio era solo para automóviles, movió la motocicleta y posteriormente la embistió con su vehículo, ocasionándole daños.

Ambas partes acudieron a la comisaría de San Isidro, donde llegaron a un acuerdo para que el responsable asumiera la reparación de la motocicleta. De acuerdo con un testigo, el conductor tendría antecedentes por hechos similares.

GREMIO UNIDOS POR EL MOTOCICLISMO

Representantes del gremio Unidos por el Motociclismo rechazaron la agresión y solicitaron a las municipalidades implementar y señalizar más espacios exclusivos para motocicletas, con el fin de evitar este tipo de conflictos entre conductores.