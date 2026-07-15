El Agustino: “niños genios” ingresan a Universidad Agraria

Con uniforme escolar y sin haber culminado siquiera la educación primaria, 31 estudiantes del colegio Juventud Científica, ubicado en el distrito de El Agustino, lograron ingresar a la Universidad Nacional Agraria La Molina tras superar el examen de admisión. El grupo destacó entre más de 2.300 postulantes y varios de los escolares obtuvieron los primeros lugares en distintas carreras.

Entre los casos más destacados figura el de Luana Ríos, de 13 años, quien alcanzó el primer puesto en la carrera de Pesquería. La menor dedicó este importante logro a su padre, fallecido hace apenas una semana, y aseguró que, aunque obtuvo una vacante en esa especialidad, su mayor sueño es convertirse en economista, motivada por su pasión por las matemáticas y las letras. También resaltan Joaquín Chura y Liam Vilcatoma, quienes consiguieron ingresar a cuatro universidades.

Los estudiantes señalaron que el éxito académico no significa renunciar a su infancia. Explicaron que organizan su tiempo para estudiar, pero también disfrutan de juegos, actividades recreativas y momentos junto a sus familias. Joaquín, por ejemplo, manifestó su interés por estudiar Ingeniería de Minas o Ingeniería Electrónica, impulsado por su curiosidad por conocer lo que existe debajo de la tierra.

PREPARACIÓN Y CONSTANCIA

El profesor Andrés Romero destacó que estos resultados son fruto de una preparación que comienza desde los primeros años de formación escolar. Recordó que promociones anteriores del mismo colegio también lograron ingresar en bloque a universidades públicas como San Marcos, Villarreal, la Universidad Nacional del Callao y La Cantuta. Ahora, el desafío para estos jóvenes talentos será culminar con éxito la primaria y la secundaria antes de iniciar formalmente su etapa universitaria.