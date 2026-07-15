Canales de concreto en Huaycoloro buscan reducir el riesgo de huaicos

La quebrada Huaycoloro presenta un panorama distinto frente al riesgo de huaicos. En la zona se han construido canales de concreto, reforzado puentes e implementado sistemas de alerta para reducir los efectos de posibles emergencias.

Vecinos que han vivido durante décadas en el lugar recuerdan los huaicos que afectaron sus viviendas y aseguran que, aunque las obras representan un avance, persiste la incertidumbre sobre su capacidad para soportar un evento de gran magnitud.

De acuerdo con la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), el proyecto comprende 10,5 kilómetros de canales de concreto armado con el objetivo de disminuir el riesgo de desbordes y proteger a la población.

La intervención beneficiará a más de 30 mil habitantes de Campoy, Nievería, Huachipa y Cajamarquilla, quienes esperan que las nuevas infraestructuras resistan ante la llegada de lluvias intensas y posibles huaicos.