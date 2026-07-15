Lima pierde S/ 30 mil millones al año por congestión vehicular y busca modernizar el tránsito

La congestión vehicular en Lima genera pérdidas económicas cercanas a los S/ 30 mil millones al año debido a las horas que los ciudadanos pasan en el tráfico, el mayor consumo de combustible y la reducción de la productividad.

Ante este problema, la Municipalidad de Lima anunció un plan de modernización del sistema de tránsito que contempla la implementación de tecnología para conectar semáforos y mejorar la coordinación entre las principales vías de la ciudad.

El proyecto incluye la intervención de 500 intersecciones con una inversión de 205 millones de dólares financiada por el Banco Mundial. La medida busca reducir las detenciones innecesarias y agilizar el desplazamiento de vehículos, transporte público y peatones.

Especialistas señalan que, además de la tecnología, Lima requiere una planificación integral del transporte, mejoras en infraestructura y mayor fiscalización para enfrentar una congestión que afecta diariamente a millones de ciudadanos.