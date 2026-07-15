Amplían detención de alias ‘Chucho’: sicario vinculado a ‘Los Injertos del Cono Norte’

El Poder Judicial dispuso 15 días más de detención preliminar para Jorge Quiñónez Velásquez, señalado como uno de los principales sicarios de alias ‘El Monstruo’.

El Décimo Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó ampliar por 15 días la detención preliminar de Jorge Aldair Quiñónez Velásquez, alias ‘Chucho’, de 27 años, quien fue capturado recientemente en Comas. La misma medida alcanza a su pareja, conocida como ‘Marjory’, y a otros dos investigados mientras continúan las diligencias por presuntos delitos de organización criminal, extorsión y otros ilícitos.

De acuerdo con la Policía Nacional, alias ‘Chucho’ sería uno de los principales sicarios de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’, liderada por alias ‘El Monstruo’. El exjefe de la BRECC Lima Norte, comandante (r) Francisco Rivadeneira, aseguró que el detenido pertenecía al grupo de alias ‘Yohairo’ y era considerado uno de los integrantes más violentos y temidos de la organización. Además, el coronel Holger Obando, jefe de la División Antiextorsiones de la Dirincri, informó que el investigado registra 18 anotaciones policiales por delitos como tráfico ilícito de drogas y organización criminal.

Durante los operativos se incautaron cuatro cartuchos de dinamita y varios teléfonos celulares que contendrían presuntos mensajes extorsivos. Aunque la defensa cuestionó la legalidad de algunas diligencias y sostuvo que los equipos móviles habrían sido manipulados, la Fiscalía respondió que los indicios están respaldados por actas policiales y que algunos de los intervenidos entregaron voluntariamente las claves de sus celulares.

INVESTIGAN A ‘LOS PEPES’

Las investigaciones también vinculan este caso con la presunta organización criminal ‘Los Pepes’, grupo que habría retomado las extorsiones contra mototaxistas en el distrito de Comas mediante amenazas y ataques armados. Las autoridades esperan que esta nueva captura permita fortalecer la investigación y evitar que los delitos atribuidos a esta red criminal queden impunes.