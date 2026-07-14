Keiko Fujimori anuncia construcción de megacárceles para combatir la criminalidad

La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que uno de los ejes de su próximo gobierno será el fortalecimiento del sistema penitenciario con la construcción de cinco megacárceles, entre ellas un penal de máxima seguridad destinado a internos de alta peligrosidad. En una entrevista con la revista Semana de Colombia, señaló que el objetivo es recuperar el orden y enfrentar con firmeza la creciente inseguridad ciudadana que afecta al país.

Fujimori explicó que su administración convocará a licitaciones internacionales para ejecutar cuatro grandes centros penitenciarios y una prisión especializada para los delincuentes más peligrosos. Asimismo, afirmó que buscará acelerar los plazos de ejecución tomando como referencia la experiencia del presidente salvadoreño Nayib Bukele. “El presidente Nayib Bukele implementó cárceles en ocho meses y acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido”, manifestó.

La futura mandataria también adelantó que promoverá modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, además de ampliar la implementación de juzgados de flagrancia para agilizar los procesos contra quienes sean detenidos cometiendo delitos. Según indicó, estas medidas estarán acompañadas de una firme decisión política para restablecer el orden y la seguridad desde los primeros meses de su gestión.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

En otro momento, Keiko Fujimori destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado y sostuvo que “la delincuencia internacional no tiene nacionalidad”, por lo que consideró indispensable compartir información de inteligencia entre los países de la región. Además, señaló que su prioridad inmediata será poner en funcionamiento el Estado y ejecutar las medidas anunciadas a partir del 28 de julio.