Empresa “El Dorado” suspende operaciones tras ataque armado contra dos buses

La empresa de transporte interprovincial El Dorado suspendió temporalmente sus operaciones luego de que dos de sus buses fueran atacados a balazos con apenas minutos de diferencia en el distrito de Puente Piedra. Las unidades trasladaban a más de 100 pasajeros con destino al norte del país cuando fueron interceptadas por sicarios en motocicleta, sembrando el pánico entre los ocupantes. Afortunadamente, no se registraron víctimas mortales.

El primer atentado ocurrió en el paradero Shangri-La, donde un bus con 43 pasajeros que viajaba hacia Trujillo recibió múltiples disparos dirigidos al parabrisas. Minutos después, otra unidad de la misma empresa, con 60 pasajeros a bordo, fue atacada en el paradero Fundición. El conductor de uno de los vehículos relató que escuchó alrededor de 15 disparos, mientras que un acompañante afirmó haber visto a los atacantes escapar en motocicleta tras perpetrar el atentado.

A raíz de estos hechos, la empresa emitió un comunicado anunciando la suspensión temporal de sus operaciones y señaló que la decisión responde a la ola de extorsiones que viene afectando a la compañía. El caso se suma a los recientes ataques contra otras empresas de transporte, como Z Buss y Enmanuel, que también han sido blanco de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos.

IDENTIFICAN PUNTOS CRÍTICOS

Las autoridades identifican el óvalo Infantas como uno de los puntos más críticos para este tipo de atentados, debido a las múltiples vías de escape que conectan con San Martín de Porres, Comas, Los Olivos y Puente Piedra. Aunque algunas empresas han reforzado sus servicios con resguardo policial y operativos de control, la creciente inseguridad continúa afectando al transporte interprovincial y poniendo en riesgo la vida de conductores y pasajeros.