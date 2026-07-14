Inauguran el “Caminito íntimo”, un nuevo bulevar turístico en homenaje a Alianza Lima

La Municipalidad de Lima inauguró el “Caminito Íntimo”, un nuevo bulevar ubicado en La Victoria como parte de las celebraciones por los 125 años de Alianza Lima. El espacio reúne arte, cultura, gastronomía y entretenimiento para vecinos e hinchas.

A lo largo de ocho cuadras, el recorrido exhibe murales dedicados a históricos ídolos blanquiazules como Alejandro Villanueva, Waldir Sáenz, José Soto y Juan "Chueco" Hohberg, además del escudo del club. La iniciativa busca convertirse en un nuevo atractivo turístico del distrito.

Durante la inauguración, cientos de hinchas llegaron para participar de la celebración, que incluyó presentaciones artísticas, feria gastronómica con emprendimientos locales y un concierto de salsa. El proyecto fue impulsado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, con apoyo del club e inversión de Invermet.

DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL

El bulevar se extiende desde el jirón San Cristóbal hasta las inmediaciones del estadio Alejandro Villanueva. Las autoridades señalaron que el objetivo es dinamizar la economía local y posicionar este espacio como un referente turístico, similar a otros circuitos urbanos emblemáticos de la región.