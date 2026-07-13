Gobierno de José Balcázar evalúa pedido de gracia presidencial para Pedro Castillo

El gobierno de José María Balcázar evalúa una nueva solicitud presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, luego de que el pedido inicial de indulto fuera cambiado por una gracia común. La solicitud se encuentra actualmente en el Ministerio de Justicia, según confirmó el propio jefe de Estado.

La defensa de Castillo busca dejar sin efecto la condena de 11 años y 5 meses de prisión, bajo el argumento de que la etapa de instrucción del proceso habría excedido el doble del plazo previsto en la Constitución. Sin embargo, especialistas recordaron que el exmandatario ya fue condenado y que actualmente se encuentra a la espera de que la segunda instancia convoque a audiencia para pronunciarse sobre la apelación.

El ministro de Justicia, Luis Jiménez, se ha mostrado en contra de la posibilidad de otorgar la gracia presidencial. Según especialistas, una resolución de indulto o gracia necesita la firma del titular del sector Justicia. Desde Juntos por el Perú, en cambio, pidieron su salida si no respalda una eventual decisión del presidente Balcázar.

En paralelo, se conoció que existe otra solicitud de gracia común que buscaría frenar las investigaciones contra Pedro Castillo por el presunto delito de organización criminal en el marco del caso Tarata y otros. Además, Panorama reveló documentos policiales sobre Wilfredo Robles, abogado que promovió el pronunciamiento ante Naciones Unidas, quien estuvo preso por terrorismo entre 1992 y 2004 y cuya firma aparece en planillones del Movadef, según el informe periodístico.

Mientras tanto, Roberto Sánchez anunció una movilización para este miércoles 15 de julio en respaldo a la liberación de Castillo, fecha que coincide con la entrega de credenciales físicas a Keiko Fujimori. “Nuestra movilización del día miércoles tendrá como corresponde una concentración aquí en el local a las 4 de la tarde”, señaló. Desde Fuerza Popular, Martha Moyano calificó de preocupante que la marcha se realice el mismo día del acto oficial en el Gran Teatro Nacional de San Borja.

KEIKO FUJIMORI CONTINÚA REUNIONES ANTES DE ASUMIR EL MANDO

En medio de este escenario, la presidenta electa Keiko Fujimori continúa sosteniendo reuniones políticas a dos semanas de la toma de mando. El excandidato presidencial César Acuña se reunió con Fujimori y sostuvo que la conformación del nuevo gabinete será una decisión exclusiva de la próxima mandataria. “La gestión de un gobierno depende de los ministros y quien designa ministros es la presidenta”, afirmó.

Acuña expresó su expectativa de que el próximo gobierno marque un punto de quiebre para recuperar la estabilidad política del país. Por su parte, Carlos Espá evitó pronunciarse sobre los rumores que lo vinculan con la Cancillería, aunque aseguró que todos los peruanos deben estar dispuestos a aportar desde el lugar que les corresponda. Además, saludó la decisión de Fujimori de integrar al Perú al Escudo de las Américas, una coalición orientada a enfrentar organizaciones criminales transnacionales.