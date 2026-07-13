Oro robado con fusiles tenía como destino final Turquía

La Policía Nacional investiga un posible caso de reglaje detrás del robo de aproximadamente 5,8 kilos de oro ocurrido el pasado 9 de julio en Santiago de Surco. El cargamento fue sustraído por delincuentes que se movilizaban en una camioneta blanca y que, para concretar el atraco, dispararon más de 20 veces con armamento de guerra contra los encargados del transporte del valioso mineral.

Las imágenes de cámaras de seguridad revelan que el recorrido del oro comenzó en un edificio ubicado en la avenida El Polo, donde un hombre identificado por las víctimas como "Urbano" salió con una mochila negra que presuntamente contenía el mineral. Posteriormente, abordó una camioneta gris y, minutos después, una camioneta blanca comenzó a seguir de cerca al convoy que transportaba la carga, lo que refuerza la hipótesis de un seguimiento previo por parte de los delincuentes.

El jefe de la División de Investigación de Robos de la Dirincri, coronel PNP Roger Cano, indicó que este tipo de asaltos evidencia una planificación previa y la posible participación de personas con información privilegiada. Asimismo, confirmó que la empresa agraviada, procedente de Puno, denunció el robo de cerca de 5,8 kilos de oro y que las investigaciones buscan determinar quiénes facilitaron datos sobre la ruta y el traslado del cargamento.

CON DESTINO A TURQUÍA

De acuerdo con las investigaciones, el mineral había sido adquirido legalmente y tenía como destino Turquía, a donde sería enviado a través de una empresa especializada en transporte de carga. El botín estaría valorizado en más de 600 mil dólares, convirtiéndose en uno de los robos de oro más importantes registrados en lo que va del año. La Policía continúa analizando las imágenes de videovigilancia y no descarta la participación de una organización criminal especializada en este tipo de delitos.