Los Olivos: secuestran a administrador de night club y roban S/ 170 mil de caja fuerte

Seis delincuentes armados perpetraron un violento robo en Los Olivos, donde secuestraron al administrador de un night club para obligarlo a entregar S/ 170 mil que se encontraban en la caja fuerte del establecimiento. El hecho fue denunciado ante la Comisaría Laura Caller, mientras la Policía Nacional inició las investigaciones para identificar a los responsables.

Según la denuncia policial, el administrador se encontraba a bordo de un taxi amarillo de confianza, cerca de la comisaría Sol de Oro, cuando fue interceptado por dos vehículos de los que descendieron seis hombres armados. Bajo amenazas, los delincuentes lo redujeron y lo obligaron a dirigirse hasta el local nocturno, donde lo forzaron a abrir la caja fuerte para apoderarse del dinero correspondiente a las ganancias del negocio.

Tras consumar el robo, los asaltantes escaparon utilizando el mismo taxi en el que se desplazaba la víctima, dejando abandonados tanto al administrador como al conductor dentro del establecimiento. Ambos lograron ponerse a salvo y posteriormente acudieron a las autoridades para denunciar el violento atraco.

CONTINÚAN CON LAS INVESTIGACIONES

Las investigaciones permitieron ubicar el vehículo gracias a un teléfono celular con sistema de geolocalización que el administrador había dejado oculto en el taxi. El automóvil fue encontrado en el pasaje Naranjal, en la Asociación Carlos Cueto Fernandini, tercera etapa de Los Olivos. La Policía continúa con las diligencias para identificar y capturar a los integrantes de la banda criminal.