SMP: estafan a delivery con falsa transferencia

Un vendedor de equipos electrónicos fue víctima de una estafa seguida de robo en el distrito de San Martín de Porres, luego de acudir a concretar la venta de un iPad valorizado en S/ 2.500. Según las investigaciones, el supuesto comprador le mostró un comprobante de transferencia bancaria falso y, tras convencerlo de entregar el equipo, lo amenazó para evitar que opusiera resistencia antes de darse a la fuga.

El coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Robos de la Dirincri, informó que esta modalidad delictiva se ha vuelto cada vez más frecuente en distintos distritos de Lima. Explicó que los delincuentes utilizan aplicaciones o comprobantes adulterados para simular depósitos bancarios y, una vez que obtienen el producto, intimidan a las víctimas para impedir cualquier reacción.

Gracias a una rápida intervención policial, los presuntos responsables fueron ubicados y capturados por agentes de la Dirincri. Durante el operativo se logró recuperar evidencias relacionadas con el caso, mientras continúan las diligencias para determinar si los detenidos estarían involucrados en otros hechos similares registrados en la capital.

RECOMENDACIÓN A LA CIUDADANÍA

La Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad al realizar compras y ventas por internet, recomendando verificar que el dinero haya sido abonado efectivamente en la cuenta antes de entregar cualquier producto. Los detenidos permanecen en la sede de la Dirincri y, en las próximas horas, serán puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.