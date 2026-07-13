Padres y estudiantes protestan porque podrían perder becas de estudio

Padres y estudiantes realizan una protesta en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas para frenar los cambios al reglamento de PRONABEC, impulsados por el Ministerio de Educación, esto debido a la crisis de presupuesto que ya ha costado los estudios a varios beneficiarios de la Beca Bicentenario ofrecida por el Estado.

Las nuevas reglas amenazan con retirar los beneficios a los becarios por desaprobar cursos o participar en manifestaciones, sumado a la preocupación por un grave recorte presupuestal.

Pérdida de la beca por notas

La modificación del reglamento establece que desaprobar un curso podría ser causal de pérdida definitiva de la beca.

Cabe señalar que, las familias y estudiantes también exigen una solución al grave desfinanciamiento de programas clave como Beca 18 y la Beca Bicentenario, lo que ha reducido drásticamente el número de vacantes.