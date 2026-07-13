VES: Roban spa y casa de cambio en un mismo día

En Villa El Salvador, delincuentes ingresaron a robar a una escuela de belleza cerca de una caseta de serenazgo a las 8 de la noche. La institución tiene más de 400 alumnas y temen por la poca seguridad durante la noche.

Según una de las trabajadoras afectadas, los delincuentes llegaron en un vehículo y rompieron las chapas de la puerta principal del primer piso, rompieron las cámaras de seguridad que dan a recepción y se han llevado las cajas de seguridad donde estaban el dinero en efectivo. Precisó que se han llevado un aproximado de S/60 mil entre productos y dinero en efectivo.

ROBO A CASA DE CAMBIO

Según el testimonio, a lado de la escuela de belleza hay otro edificio que da a su vez con una pequeña casa de cambio que también fue atacada por los delincuentes. Según informaron, al percatarse que había una casa de cambio también la asaltaron y se llevaron una cuantiosa suma de dinero, pero que aún se desconoce el monto total.

TAXI AMARILLO ES EMBESTIDO POR UN AUTO BLANCO EN SJL

un taxi terminó dando una vuelta de campana tras impactar contra una camioneta blanca. El taxista transitaba junto a una pasajera, tras el impacto el conductor quedó atrapado en el vehículo por varias horas. El chofer del vehículo blanco aún está detenido para realizar las investigaciones respectivas, en tanto los heridos continúan en el hospital siendo atendidas.

PERSECUCIÓN A BALAZOS: CAE FALSO DELIVERY

Agentes del orden detuvieron a un ciudadano venezolano de 31 años que operaba bajo la modalidad del raqueteo, fingiendo ser un repartidor. El sujeto sería líder de una banda delictiva dedicada al robo de teléfonos celulares en las avenidas Arequipa, Petit Thouars y Arenales.

FISCAL AGREDE A POLICÍA CON UN CABEZAZO

En Piura, una fiscal agredió de un cabezazo a un efectivo policial dentro de la División de Tránsito de la comisaría de Castilla, tras una intervención vehicular. Según el reporte preliminar, los agentes detectaron un vehículo conducido de forma temeraria, al intervenirlo observaron que el conductor tenía signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Durante la discusión, la fiscal se negó a obedecer al efectivo policial y empezó una discusión.