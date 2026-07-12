Locura en Barranco por Pokémon GO: miles se reunieron para celebrara aniversario

Una multitud de seguidores de Pokémon GO se congregó este fin de semana en los exteriores del Museo de Arte Contemporáneo (MAC), en Barranco, para participar en el Pokémon GO Fest 2026, evento organizado por el décimo aniversario del popular videojuego de realidad aumentada. La jornada reunió a jugadores de todas las edades y convirtió la zona en un punto de encuentro para la comunidad de entrenadores.

Durante la actividad, que se desarrolló hasta las 6:00 de la tarde, participaron delegaciones provenientes de diversas regiones del país. Los asistentes formaron equipos para realizar incursiones y combates grupales con el objetivo de capturar la versión exclusiva de un Pokémon legendario, una de las principales atracciones del evento.

El encuentro también estuvo dirigido a nuevos jugadores y a quienes decidieron retomar el videojuego tras un periodo de inactividad. Además de las competencias, los participantes compartieron experiencias, intercambiaron Pokémon y fortalecieron los lazos de una comunidad que continúa creciendo una década después del lanzamiento del juego.

SE VIENEN MÁS EVENTOS

Lanzado en 2016, Pokémon GO mantiene una activa base de usuarios a nivel mundial y continúa organizando eventos presenciales que reúnen a miles de personas. El Pokémon GO Fest 2026 volvió a demostrar la vigencia de la franquicia y su capacidad para conectar a distintas generaciones de fanáticos a través de experiencias al aire libre.