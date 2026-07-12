¡Terror en Los Olivos!: atacan a balazos bus de orquesta “Las Estrellas de la Cumbia”

Un bus de la orquesta Las Estrellas de la Cumbia fue atacado a balazos la mañana de este domingo 12 de julio en la avenida Alfredo Mendiola, en el distrito de Los Olivos. La unidad, que trasladaba a los integrantes de la agrupación hacia Trujillo para cumplir una presentación, recibió alrededor de una docena de disparos, dejando como saldo tres personas heridas.

Los afectados fueron el trompetista Jaime Eduardo, el conductor del bus y el auxiliar de la unidad. Este último sufrió una rozadura de bala en la mejilla izquierda, mientras que el chofer resultó herido por las esquirlas del parabrisas tras el impacto de los proyectiles. Ambos fueron atendidos luego del atentado.

De acuerdo con el testimonio del conductor, una motocicleta y un automóvil les cerraron el paso antes de que los atacantes abrieran fuego a quemarropa. El ataque ocurrió cuando la agrupación habría realizado una breve parada para desayunar en las inmediaciones del paradero Caseta. Tras los disparos, los músicos y el personal técnico permanecieron resguardados dentro del bus hasta ser evacuados en otro vehículo.

INVESTIGAN ATENTADO

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y hallaron cerca de 14 casquillos de bala, iniciando las diligencias para identificar a los responsables. De manera preliminar, los investigadores manejan la hipótesis de que el atentado estaría vinculado a amenazas extorsivas contra la agrupación, ya que una banda criminal conocida como Los Mexicanos habría exigido el pago de S/10.000 a los músicos en los últimos meses.