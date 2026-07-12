Violencia sin freno: atacan empresa de transporte y caen peligrosos delincuentes

La empresa de transporte interprovincial Emmanuel (también conocida como Enmanuel VIP) reanudó sus operaciones en su ruta habitual entre Lima y Huaral.

Los buses volvieron a salir desde su paradero principal ubicado en el distrito del Rímac tras una breve suspensión por motivos de seguridad tras ser víctimas de atentados por bandas de presuntos extorsionadores.

Como se recuerda a principios de julio, esta empresa se vio obligada a paralizar temporalmente sus labores tras una serie de ataques armados y extorsiones que afectaron a sus unidades y conductores en la zona norte de Lima. Tras coordinar garantías, la flota volvió a las pistas.

CAE PRESUNTO ASESINO DE SUBOFICIAL PNP EN TRUJILLO

La Policía Nacional del Perú capturó a Alexander Wuerner Milla Reyes, presunto autor del asesinato del suboficial PNP (en retiro) Christian Wilfredo Astocondor Zavaleta (42).

Cabe indicar que, el efectivo fue acribillado a balazos la tarde del 10 de julio cuando descendía de una camioneta en la urbanización Las Orquídeas, en Trujillo.