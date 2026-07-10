Capturan a falso repartidor acusado de robar celulares tras persecución en el Centro de Lima

Un hombre de aproximadamente 27 años fue capturado por agentes de la Dirincri y personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima tras una persecución que se inició frente al Palacio de Justicia y se extendió por varias calles del Centro de Lima.

Según la Policía, el intervenido se hacía pasar por repartidor de delivery para cometer robos de celulares al paso en distintas avenidas de Lince, entre ellas Arequipa, Petit Thouars y Cuba. En su mochila no transportaba pedidos, sino los equipos que presuntamente sustraía a sus víctimas.

Durante la intervención, el sospechoso intentó escapar a bordo de una motocicleta, lo que dio inicio a una persecución que recorrió la avenida Paseo de la República hasta llegar al jirón Lampa. Los efectivos realizaron disparos al aire para evitar su fuga y finalmente lograron detenerlo en la cuadra 7 de la avenida Alejandro Tirado.

El sujeto, quien según la Policía registra antecedentes por hechos similares, fue puesto a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Pese a la balacera, no se reportaron personas heridas durante el operativo.