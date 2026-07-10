Balacera en Villa El Salvador deja un muerto y un herido

ACTUALIZACIÓN

Tras revisar las cámaras de seguridad, las autoridades reconstruyen la ruta de escape de los atacantes, quienes huyeron en una camioneta por las avenidas Modelo, Mariano Pastor Sevilla y Mateo Pumacahua hasta salir de Villa El Salvador. Además, se confirmó que la víctima mortal fue Airton Lino Espinoza, mientras que el conductor herido sería un taxista que trasladaba al fallecido al momento del ataque.

NOTA ANTERIOR

Una violenta balacera registrada en el sector 1, grupo 22 de Villa El Salvador dejó como saldo un fallecido y un herido de gravedad. El vehículo en el que se desplazaban las víctimas fue interceptado por una camioneta, desde donde los atacantes abrieron fuego antes de huir.

La Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. En la escena del crimen se encontraron más de 15 casquillos de bala y el copiloto del vehículo murió producto de los disparos. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada.

El conductor resultó gravemente herido y fue trasladado por personal de Serenazgo al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Su estado de salud permanece reservado.

Las autoridades informaron que cámaras de seguridad instaladas en la zona habrían captado el momento del ataque, imágenes que serán incorporadas a las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.