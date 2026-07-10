Actor de “Mil oficios” denuncia haber sido agredido por vecino en Lince

Mario Augusto León Cruzado, conocido artísticamente como “Armandito” por su recordado personaje en la serie “Mil oficios”, denunció haber sido víctima de una presunta agresión homofóbica dentro de la quinta donde reside, ubicada en Lince. El actor señaló a César Christian Arbaiza Olaya como la persona que habría cometido el ataque.

Según relató el artista, el hecho ocurrió cuando regresaba de trabajar e intentaba ingresar a su vivienda. Aseguró que fue atacado con una piedra, que terminó con lesiones en el cuerpo y una herida en la frente. Además, denunció que durante el incidente habría recibido insultos homofóbicos y amenazas.

León Cruzado afirmó que este conflicto vendría ocurriendo desde hace meses y que, según su versión, César Cristian Arbaisa Olaya y otras personas vinculadas al lugar buscarían que abandone el cuarto que alquila. “Me vienen hostigando, quieren que yo me vaya”, declaró el actor, quien también aseguró haber recibido expresiones ofensivas por su orientación sexual.

Tras lo ocurrido, el intérprete acudió a la comisaría de Lince para presentar la denuncia correspondiente. El equipo periodístico intentó comunicarse con la otra parte para conocer su versión de los hechos; sin embargo, hasta el momento no obtuvo respuesta. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo sucedido.