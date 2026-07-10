Avanzan investigaciones por el violento robo de lingotes de oro en Surco

La Policía Nacional del Perú continúa con las pesquisas por el violento asalto donde se robaron lingotes de oro ocurrió en la avenida El Derby, muy cerca del acceso a la Panamericana Sur, en el distrito de Santiago de Surco.

El hecho delictivo se registró durante las primeras horas de la mañana del pasado jueves 9 de julio, por lo que Agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri) y peritos forenses tomaron el caso.

El robo desató una balacera que dejó dos personas heridas, incluyendo al conductor del auto, identificado como César Espinosa (46 años), quien recibió un impacto de bala en el brazo.

Además, los criminales secuestraron al copiloto, apodado "Urbano", quien custodiaba directamente la mochila con el valioso mineral, El oro era transportado en una mochila y tenía como destino una empresa ubicada dentro del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Ataque en un "punto ciego" sin cámaras

Debido a que el ataque se ejecutó con precisión en un "punto ciego" sin cámaras de seguridad vial, la principal hipótesis apunta al uso de información privilegiada, o mejor dicho por un "soplo" sobre la ruta y el tipo de cargamento que transportaban.

Cabe señalar que, las autoridades no descartan que este atraco guarde relación con un asalto similar de barras de oro ocurrido en marzo de 2026 en la Costa Verde.