Lluvias de madrugada provocan aniegos en Lima Sur: vehículos quedan atrapados y calles se convierten en piscinas

Las intensas garúas registradas durante la madrugada provocaron aniegos en distintos distritos de Lima Sur, afectando el tránsito y generando dificultades para los vecinos y conductores.

En la avenida Pachacútec, en el cruce con la avenida 26 de Noviembre, un vehículo quedó atrapado en medio de una zona inundada. El conductor tuvo que retirar sus zapatos y pedir ayuda para poder sacar la unidad del lugar.

La situación también se reportó en Villa El Salvador, donde varias calles terminaron completamente cubiertas de agua, impidiendo el paso de vehículos y generando preocupación entre los vecinos por la continuidad de las lluvias.

Ante el riesgo de eventos climáticos, la Municipalidad de Lima viene implementando acciones preventivas frente al posible impacto del fenómeno El Niño Costero, incluyendo trabajos de descolmatación del río Rímac y la preparación de kits de emergencia para posibles damnificados.