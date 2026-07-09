ATU impulsa nuevas obras de transporte mientras cuestionan retrasos del Metro de Lima

Millones de ciudadanos de Lima y Callao continúan enfrentando problemas de transporte debido a la congestión vehicular y la falta de un sistema integrado. Según especialistas, los usuarios pierden cerca de 198 horas al año atrapados en el tráfico.

La Línea 2 del Metro de Lima, una de las principales apuestas para mejorar la movilidad, supera el 90% de avance; sin embargo, su entrega está prevista para el 2028, siete años después de la fecha anunciada inicialmente. Ante ello, expertos cuestionan los retrasos y sobrecostos de la obra.

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que trabaja junto a Proinversión en el desarrollo de las líneas 3 y 4 del Metro de Lima, además de anunciar la implementación de ocho nuevos teleféricos como parte de los proyectos para mejorar la conectividad en la capital.

Sin embargo, especialistas como el exministro de Transportes Enrique Cornejo señalaron que el próximo gobierno debe concentrarse en culminar las grandes obras ya iniciadas antes de impulsar nuevos proyectos, con el fin de lograr un transporte moderno y eficiente para la ciudadanía.