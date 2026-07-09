Keiko Fujimori y su otro reto: ordenar el sistema de transporte

La congestión vehicular, el transporte informal y el colapso de los principales servicios de transporte masivo siguen siendo parte de la rutina diaria de millones de limeños y chalacos. Cada día, miles de ciudadanos pierden horas en el tráfico o recurren a vehículos informales para llegar a sus destinos, exponiéndose a mayores riesgos debido a la insuficiente oferta del sistema de transporte público.

El exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, sostuvo que el crecimiento del transporte informal responde a la falta de buses y trenes suficientes para atender la demanda. En ese sentido, afirmó que la principal tarea del próximo gobierno será acelerar las obras de infraestructura y garantizar un servicio formal más eficiente. Asimismo, recordó que la Línea 2 del Metro de Lima, pese a registrar un avance superior al 90 %, acumula casi doce años de construcción y su culminación está prevista para el 2028, varios años después del plazo inicialmente establecido.

Cornejo también propuso priorizar la puesta en marcha del tren de cercanías entre Lima y Chosica, al considerar que este proyecto permitiría reducir significativamente los tiempos de viaje para los usuarios de Lima Este. Además, recomendó planificar la ampliación de la flota de buses y trenes para atender la demanda en horas punta, debido a que el Metropolitano y la Línea 1 operan diariamente al límite de su capacidad.

REORGANIZAR INFRAESTRUCTURA

El exministro señaló que mejorar la movilidad no solo implica construir nuevas obras, sino también reorganizar la infraestructura vial y fortalecer la educación y cultura de respeto a las normas de tránsito para reducir los accidentes. Asimismo, cuestionó que se anuncien nuevos proyectos, como teleféricos, cuando aún permanecen inconclusas obras estratégicas como las líneas del Metro de Lima, por lo que instó a concentrar los esfuerzos en culminar los proyectos en ejecución para ofrecer un transporte moderno, seguro y eficiente.