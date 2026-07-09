Conoce los requisitos para tramitar permiso de armas

El Ministerio del Interior (Mininter) informó cuáles son los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para obtener el permiso legal de porte de armas de fuego para defensa personal en el Perú. El trámite se realiza ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), entidad encargada de otorgar las licencias correspondientes.

Entre las principales condiciones para acceder a la autorización figura ser mayor de 24 años y contar con un certificado de salud psicosomática emitido por un establecimiento médico registrado ante SuSalud y la Sucamec. Asimismo, el solicitante deberá presentar una declaración jurada en la que explique los motivos de su pedido y sustente sus ingresos o bienes que justifiquen la necesidad de protección.

Además, los postulantes deberán aprobar las evaluaciones teórica, práctica y de tiro programadas por la Sucamec. Otro requisito indispensable es no registrar antecedentes penales, policiales ni judiciales, condición que será verificada durante el proceso de evaluación.

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

Para iniciar el trámite, los interesados deberán inscribirse y solicitar una cita a través de la plataforma Sucamec en Línea (SEL). El costo del procedimiento para obtener la licencia y la tarjeta de propiedad del arma es de S/ 41.00, monto que debe pagarse en el Banco de la Nación bajo el código 2097.