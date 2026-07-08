Manchay: cámara de seguridad muestra atentado a bus lleno de pasajeros

Cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que presuntos extorsionadores atacaron a balazos un bus de transporte público que se desplazaba con pasajeros por la zona de Manchay. Las imágenes, obtenidas en exclusiva, muestran la violencia con la que actuaron los sujetos, generando alarma entre los vecinos.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los disparos no habrían tenido como objetivo principal al vehículo, sino un paradero de mototaxis ubicado en los alrededores. Sin embargo, los proyectiles terminaron impactando contra la unidad de transporte, poniendo en riesgo la vida de los pasajeros.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan identificar a los responsables. El caso viene siendo investigado para determinar si estaría relacionado con cobros extorsivos que afectan a transportistas y comerciantes de la zona.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Los vecinos de Manchay expresaron su preocupación y temor por estos hechos de violencia. Asimismo, solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad y ejecutar acciones para evitar nuevos ataques que pongan en peligro a los ciudadanos.