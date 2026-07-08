Fenómeno El Niño amenaza alimentos básicos: advierten posible escasez de arroz, papa y menestras

El Fenómeno El Niño también podría sentirse en los mercados y en la mesa de millones de peruanos. Las alteraciones climáticas, como lluvias intensas, huaicos y periodos de sequía, amenazan las zonas agrícolas del país y podrían generar una menor oferta de productos básicos como arroz, papa y menestras, con el consecuente incremento de precios.

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) advirtió que más de 9.3 millones de pequeños productores podrían verse afectados por este escenario. Además, estimó pérdidas cercanas a los 3 mil millones de dólares debido a daños en infraestructura hídrica, caminos y carreteras necesarias para el traslado de la producción.

El presidente de Conveagro, Anaximandro Rojas Gil, señaló que entre los productos más vulnerables se encuentran el arroz y las menestras en la costa, así como los frutales destinados a la agroexportación. En el sur del país, alertó sobre el impacto en el ganado, los camélidos sudamericanos y la papa, uno de los alimentos de mayor consumo nacional.

SECTOR ARROCERO

Uno de los sectores más preocupados es el arrocero. Productores de San Martín cuestionaron que el Estado no haya adquirido ni almacenado producción nacional pese a las advertencias de una posible escasez. Asimismo, señalaron que cerca de 100 mil hectáreas podrían quedar paralizadas por deudas, falta de financiamiento y daños ocasionados por el fenómeno climático. Los agricultores advierten que una crisis en el campo terminaría afectando directamente a los mercados y a la economía de las familias peruanas.