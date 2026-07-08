ATU responde por caos en primer día de uso de tarjeta interoperable

La entrada en vigencia del uso exclusivo de la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT) para ingresar a la Línea 2 del Metro de Lima provocó largas colas y demoras en diversas estaciones durante su primer día de implementación. Desde las primeras horas de este miércoles, decenas de pasajeros reportaron dificultades para adquirir el nuevo pase, requisito indispensable para acceder al servicio.

Ante las críticas, el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, señaló que la medida busca dar inicio a la integración del sistema de transporte mediante un pase personal, único e intransferible. La tarjeta está disponible desde el 1 de julio en las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita, con un costo de S/ 7.50.

La ATU precisó que la TIT solo puede adquirirse en boleterías y máquinas expendedoras durante el horario de atención, entre las 6:00 a. m. y las 11:00 p. m. Además, el vocero de la entidad, Erick Reyes, explicó que cada usuario debe contar con su propia tarjeta, ya que esta permite validar tanto el ingreso como la salida del sistema. Asimismo, indicó que efectivos de la Policía Nacional, bomberos y personas con discapacidad acreditadas por Conadis pueden obtenerla o renovar su vigencia de manera gratuita.

MALESTAR ENTRE USUARIOS

Pese a las explicaciones de la autoridad, los usuarios expresaron su malestar por las largas esperas y las limitaciones para realizar la compra. En la estación Evitamiento se registraron filas de hasta cincuenta minutos y pasajeros denunciaron que el pago solo podía efectuarse en efectivo, sin disponibilidad de cajeros automáticos dentro de la estación, situación que complicó aún más el inicio de la obligatoriedad de la tarjeta interoperable.