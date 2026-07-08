VMT: asesinan a dirigente de construcción civil y a su agente de seguridad

Un feroz ataque a balazos acabó con la vida de Carlos Montes Farfán, dirigente de un gremio de construcción civil, y de su agente de seguridad, José Sanpi Díaz, de 41 años, la tarde de este miércoles en la avenida Pachacútec, en el distrito de Villa María del Triunfo. Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el doble homicidio estaría relacionado con la disputa entre organizaciones criminales por el control de obras de construcción y el cobro de cupos en el sur de la capital.

De acuerdo con las imágenes de las cámaras de videovigilancia, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta aprovecharon la congestión vehicular para interceptar a las víctimas. Los atacantes dispararon primero contra el guardaespaldas que escoltaba el vehículo y luego regresaron para abrir fuego contra el automóvil donde viajaban los hermanos Montes Farfán y otro acompañante. Antes de escapar, los sicarios se apoderaron del arma del agente de seguridad.

Como consecuencia del atentado, José Sanpi Díaz falleció en el lugar, mientras que Carlos Montes Farfán fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas. Tras el ataque, los demás ocupantes del vehículo fueron intervenidos y conducidos a la sede del Escuadrón de Emergencia, luego de que la Policía encontrara armas de fuego entre sus pertenencias, cuya procedencia será materia de investigación.

CAPTURAN A DOS SOSPECHOSOS

Horas después del crimen, efectivos policiales ejecutaron un plan cerco que permitió capturar a dos ciudadanos venezolanos señalados como presuntos autores materiales del atentado. Los detenidos fueron identificados como Lender Moreno Murga, quien resultó herido de bala en una rodilla durante la intervención y permanece bajo custodia en el Hospital María Auxiliadora, y Nixon Rico Rico, capturado cuando intentaba escapar. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer el móvil del doble asesinato y determinar la participación de otros implicados.