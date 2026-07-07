Habla esposa de policía en retiro que se encuentra en UCI tras ser baleado junto a su hijo

Un policía en situación de retiro permanece en estado crítico luego de ser atacado a balazos en las inmediaciones del colegio 2026 de San Diego, en el distrito de San Martín de Porres. La víctima recibió varios impactos de bala, dos de ellos en la cabeza, y fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia. Posteriormente, debido a la gravedad de sus heridas, fue derivada al Hospital Central de la Policía Nacional, donde permanece internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La esposa del exsuboficial reveló que la madrugada del lunes ambos tenían previsto viajar a Chancay para visitar a la madre del agente, acompañado de su pequeño hijo. Sin embargo, aseguró que antes de emprender el viaje recibió la llamada de una mujer que lo citó en otro lugar, por lo que cambió de ruta. Al llegar, dejó al menor dentro del vehículo y caminó hasta un parque para encontrarse con la persona que lo había contactado.

Minutos después, el expolicía regresó corriendo hacia su automóvil pidiendo auxilio y advirtiendo que dos sujetos lo perseguían. Según el testimonio de su esposa, los atacantes le dispararon hasta en cinco oportunidades, dejándolo gravemente herido mientras el menor permanecía dentro del vehículo. El ataque ocurrió en las inmediaciones del colegio 2026 de San Diego y movilizó a personal de emergencia y efectivos policiales.

INVESTIGAN ATAQUE

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar el móvil del atentado e identificar a los responsables. Los agentes vienen recopilando evidencias en la escena del crimen y revisando las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos. En tanto, vecinos de San Martín de Porres expresaron su preocupación por el incremento de la violencia y solicitaron reforzar el patrullaje y las medidas de seguridad en el distrito.