Chofer asesinado en Carabayllo había advertido el terror que viven los transportistas por las extorsiones

El asesinato de Freddy Espinoza, conductor de 56 años de la empresa Translima, volvió a poner en evidencia la violencia que enfrentan a diario los transportistas víctimas de las extorsiones. Horas antes del ataque, el chofer había grabado un mensaje en el que expresaba el temor con el que salía a trabajar. "Salimos de casa, pero no sabemos si regresaremos; salimos con esperanza de traer un pan a la mesa del hogar, pero no sabemos si lo lograremos", dijo, sin imaginar que poco después sería atacado a balazos en Carabayllo.

El conductor de la ruta 18 recibió siete impactos de bala mientras realizaba su recorrido. Fue trasladado de emergencia a un hospital, donde permaneció luchando por su vida durante toda la noche, pero finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas. Su hermano relató que la familia mantuvo la esperanza hasta el último momento, aunque los médicos les informaron que el daño cerebral sufrido era irreversible.

Tras la tragedia, los familiares denunciaron que la empresa Translima no brindó ningún tipo de apoyo. Aseguraron que ningún representante se acercó al hospital y revelaron que los conductores venían pagando cupos desde hace varios meses para evitar nuevos ataques. Según los choferes, el dinero era entregado diariamente a un administrador, quien posteriormente lo derivaba a dirigentes y, presuntamente, a los extorsionadores, incluso mediante pagos que quedaban registrados con comprobantes.

PNP INVESTIGA ASESINATO

El director nacional de Investigación Criminal, general Manuel Lozada, confirmó que esa modalidad de cobro forma parte de las investigaciones policiales, ya que no corresponde a un procedimiento habitual. Mientras tanto, el temor persiste entre los conductores de la empresa, quienes aseguran desconocer el destino final del dinero que entregan cada día. La Policía anunció el despliegue de patrullaje y vigilancia en la ruta con apoyo de diversas unidades especializadas, aunque para la familia de Freddy Espinoza las medidas llegaron demasiado tarde.