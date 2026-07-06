Motociclista muere tras aparatoso accidente en el túnel Santa Rosa

Un trágico accidente de tránsito se registró en la salida del túnel Santa Rosa, donde un motociclista perdió la vida luego de que la unidad en la que viajaba se despistara y terminara impactando violentamente contra un muro. El hecho ocurrió cuando los ocupantes se desplazaban desde San Juan de Lurigancho con dirección al distrito del Rímac.

Producto del fuerte impacto, el conductor falleció en el lugar, mientras que su acompañante resultó gravemente herido. Personal de emergencia acudió a la zona para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladó al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde permanece bajo atención médica.

De acuerdo con testigos, la motocicleta circulaba a gran velocidad antes de producirse el accidente. Esta versión será evaluada por las autoridades como parte de las investigaciones para determinar las causas exactas del despiste y establecer si existieron otros factores que contribuyeron al siniestro.

DILIGENCIAS EN CURSO

Efectivos de la Policía Nacional acordonaron el lugar para realizar las diligencias correspondientes y permitir el levantamiento del cuerpo. Asimismo, se recopilan imágenes de cámaras de seguridad y otros elementos que ayuden a esclarecer cómo ocurrió el fatal accidente.