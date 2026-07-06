Crisis en EsSalud: programar una cita médica puede demorar hasta 18 meses

Las quejas por la demora en la atención continúan acumulándose en EsSalud. Pacientes de los hospitales Alberto Sabogal, Mongrut y Angamos denunciaron que llevan meses e incluso más de un año esperando una cita médica, una intervención quirúrgica o la entrega de medicamentos indispensables para sus tratamientos, sin obtener una respuesta oportuna.

Entre los casos se encuentra el de don Constantinopla, quien asegura esperar desde hace un año y medio una operación a la vista en el Hospital Sabogal. En tanto, familiares de una paciente con cáncer atendida en el Hospital Mongrut denunciaron la falta de insumos necesarios para su tratamiento, mientras que otra asegurada indicó que lleva casi siete meses esperando una cita por un cuadro de cólicos renales en el Hospital Angamos.

Estas denuncias se conocen mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga un proyecto de adquisición de medicamentos oncológicos que pasó de una compra estimada de S/6,5 millones a un proceso que proyectaba contrataciones por más de S/1.800 millones. Frente a ello, EsSalud informó mediante un comunicado que dicha compra no llegó a concretarse y aseguró que viene colaborando con las autoridades competentes durante las investigaciones.

SE PRONUNCIA ESSALUD

Asimismo, la institución rechazó que exista un desabastecimiento de medicamentos oncológicos y sostuvo que cuenta con stock para atender a los pacientes. El presidente de EsSalud, Jaime Moreno, también descartó la eliminación del programa PADOMI y anunció cambios. Sin embargo, los asegurados continúan denunciando demoras en la atención y dificultades para acceder a medicamentos, una situación que afecta a adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.