Capturan a tres extorsionadores que cobraban cupos a empresa de transporte en Ate

Agentes de la División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional capturaron a tres presuntos integrantes de una banda criminal dedicada al cobro de cupos a una empresa de transporte en el distrito de Ate. La intervención se realizó mediante operativos simultáneos ejecutados en distintos puntos del distrito como parte de una investigación policial.

Según informó el coronel PNP Holger Obando a Panamericana Televisión, el operativo fue posible gracias a la denuncia presentada por un ciudadano, lo que permitió a los agentes identificar y ubicar a los sospechosos antes de proceder con su captura.

Durante la intervención fueron detenidos tres ciudadanos peruanos, quienes serían integrantes de la organización criminal investigada por el presunto delito de extorsión. La Policía continúa con las diligencias para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y establecer si existen más personas involucradas.

TRASLADADOS A LA DIRINCRI

Los detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicada en la avenida España, donde permanecen bajo custodia mientras continúan las investigaciones. La Policía no descarta que la banda esté vinculada a otros casos de extorsión registrados en la capital.