Venezolano confesó asesinato de campeón de marinera y narró cómo perpetró crimen

El ciudadano venezolano Elvis Castillo Guerra confesó ser el autor del asesinato del reconocido campeón de marinera José Pérez Ferreyros y explicó con frialdad cómo cometió el crimen durante la reconstrucción de los hechos realizada este lunes en la vivienda de la víctima. En la diligencia, agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional recogieron detalles clave para esclarecer lo ocurrido.

Según la confesión del investigado, tras reducir a la víctima la sujetó durante varios minutos hasta dejarla inconsciente. Asimismo, describió cada uno de sus movimientos dentro del inmueble, proporcionando información que permitirá a los peritos contrastar su versión con las evidencias recopiladas en la escena del crimen.

Castillo Guerra también reconoció que, luego de cometer el homicidio, sustrajo diversos objetos de valor de la vivienda, entre ellos colonias, un micrófono, un televisor y un decodificador, los cuales guardó en una mochila antes de retirarse del lugar. Estos bienes forman parte de la investigación que desarrolla la Policía para reconstruir por completo la secuencia de los hechos.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

En tanto, familiares y amigos de José Pérez Ferreyros exigieron justicia y recordaron al campeón de marinera como un profesor ejemplar, carismático y muy querido por sus alumnos y colegas. Paralelamente, la Policía Nacional continúa investigando la participación de un segundo detenido, quien habría intervenido en el crimen y sería el presunto autor intelectual del asesinato.