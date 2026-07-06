Expertos advierten que varios distritos de Lima son altamente vulnerables ante un gran sismo

Especialistas advirtieron que distritos como Chorrillos, Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra y sectores de La Molina presentan alta vulnerabilidad frente a un sismo de gran magnitud debido a las características del suelo y la expansión de construcciones informales.

La alerta también alcanza al Centro Histórico de Lima, especialmente Barrios Altos, donde numerosas casonas antiguas presentan un avanzado deterioro estructural y albergan a decenas de familias en condiciones de riesgo.

Asimismo, se identificó a la Costa Verde como otro punto crítico, debido a la posibilidad de desprendimientos de rocas desde los acantilados y al riesgo de tsunami que afectaría el litoral limeño tras un terremoto de gran intensidad.

Los especialistas recomendaron reforzar las viviendas vulnerables, construir bajo criterios técnicos y fortalecer la cultura de prevención para reducir el impacto de un eventual movimiento sísmico.