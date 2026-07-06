Trasladan a Lima al presidente de la Corte Superior de Apurímac tras ser detenido por presunta corrupción

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Alberto Tinco Luján, fue trasladado a Lima luego de ser detenido de manera preliminar por disposición de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en el marco de una investigación por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y organización criminal. La intervención fue ejecutada por agentes de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor).

El operativo, dirigido por la fiscal suprema provisional Lourdes Bernardita Téllez y coordinado por el fiscal adjunto supremo Iván Melgar, se desarrolló de forma simultánea en Apurímac, La Libertad, Puno, Abancay y Lima. Durante las diligencias se realizaron allanamientos e inspecciones en viviendas, vehículos y otros inmuebles con el propósito de recopilar evidencias relacionadas con la investigación.

Además de Tinco Luján, fueron detenidos Eleonora Puscal Anampa, abogada y esposa del magistrado; Alexander Puma Valer, coordinador de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Apurímac; Marco Antonio Cerón Trujillo, coordinador de Recursos Humanos de la institución; y otro funcionario vinculado al caso. Todos son investigados por su presunta participación en la organización criminal denominada "Las Corbatas Negras".

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

Cabe recordar que José Alberto Tinco Luján había sido suspendido por seis meses por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial. Sin embargo, posteriormente fue repuesto en el cargo mediante una medida cautelar concedida por el juez del Primer Juzgado Civil de Andahuaylas, César Almanza Barazorda. Las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad de los implicados.