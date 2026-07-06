Surquillo: denuncian que obra municipal complica tránsito vehicular

Un equipo de 24 Horas Mediodía llegó hasta la avenida Principal, en el distrito de Surquillo, para recoger la opinión de conductores y transeúntes sobre la obra municipal que contempla la implementación de una ciclovía. Los ciudadanos expresaron su preocupación por el impacto que la intervención viene generando en el tránsito vehicular.

Según los testimonios recogidos, la habilitación de dos ciclovías junto a la berma ha reducido el espacio destinado a los vehículos, ocasionando mayor congestión, especialmente durante las horas de mayor circulación. Conductores señalaron que el tránsito se vuelve más lento y que la situación incrementa el riesgo de accidentes.

Los vecinos reconocieron la importancia de promover medios de transporte sostenibles como la bicicleta; sin embargo, cuestionaron la planificación de la obra. Indicaron que el cierre de un carril en la intersección con una calle cercana ha complicado aún más la circulación en una zona de alta afluencia vehicular.

CONGESTIÓN VEHICULAR

Asimismo, advirtieron que la congestión podría dificultar el paso de ambulancias, unidades de bomberos y otros vehículos de emergencia en caso de una eventualidad. Por ello, solicitaron a la municipalidad evaluar la ejecución del proyecto y adoptar medidas que permitan mejorar la fluidez del tránsito sin afectar la seguridad vial.