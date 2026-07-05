Capturan a dos presuntos extorsionadores que amenazaban a empresaria textil en San Juan de Lurigancho

Dos presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión fueron capturados en San Juan de Lurigancho tras ser investigados por amenazar a una empresaria del rubro textil. La intervención fue posible luego de una investigación iniciada a partir de la denuncia presentada por la víctima.

De acuerdo con la Policía, el 4 de mayo uno de los investigados dejó una carta extorsiva en la puerta del establecimiento y realizó varios disparos contra el inmueble para intimidar a la empresaria. Posteriormente, los delincuentes le habrían exigido una fuerte suma de dinero a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares.

Las diligencias de inteligencia permitieron ubicar y detener a los sospechosos en la zona de Huascar, en San Juan de Lurigancho. Según las autoridades, ambos registran antecedentes por delitos como homicidio, robo agravado, hurto agravado, tráfico de moneda falsa y tenencia ilegal de armas.

La Policía informó que las investigaciones continúan para determinar si los detenidos estarían implicados en otros casos de extorsión registrados en el distrito y establecer la participación de otros posibles integrantes de la organización criminal.