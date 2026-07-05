Repartidores desafían la seguridad vial para ganarse el sustento en Lima

Repartidores que laboran en distintos puntos de Lima trasladan diariamente mercadería de gran volumen sobre sus motocicletas con el objetivo de realizar menos viajes y aumentar sus ingresos. Aunque esta práctica se ha vuelto común en algunas zonas de la capital, también representa un riesgo para la seguridad vial.

Muchos de estos trabajadores, entre ellos peruanos y extranjeros, aseguran que enfrentan largas jornadas y condiciones difíciles para llevar el sustento a sus familias. Algunos indican que cobran por kilómetro, distancia o volumen de la carga, mientras que otros deben adaptarse a los pedidos de sus clientes.

En sectores como Caquetá y Las Malvinas, los motorizados ofrecen el servicio de traslado de mercadería hacia diversos distritos de Lima Metropolitana y el Callao. Para ello, sujetan la carga con sogas y apelan a su experiencia para mantener el equilibrio durante el recorrido.

Especialistas advierten que transportar un peso superior al permitido en una motocicleta incrementa el riesgo de accidentes y compromete la seguridad tanto del conductor como de los demás usuarios de la vía. Pese a ello, esta práctica continúa siendo una realidad cotidiana en las pistas de la capital.