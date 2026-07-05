Vecinos de Ticlio Chico realizan faena preventiva ante llegada de lluvias

Ante la proximidad de la temporada de lluvias en Lima, vecinos del sector Ticlio Chico, en el distrito de Villa María del Triunfo, realizaron una jornada de trabajo comunitario con el objetivo de prevenir inundaciones y mejorar el estado de las vías de acceso.

Durante la faena, los pobladores despejaron y nivelaron diversas calles de tierra, ya que en épocas de precipitaciones estas suelen acumular grandes cantidades de agua, dificultando el tránsito de vehículos y peatones, además de afectar a las viviendas cercanas.

Los vecinos señalaron que estas labores buscan minimizar los riesgos mientras esperan una intervención más amplia por parte de las autoridades. Asimismo, indicaron que la organización comunal resulta fundamental para enfrentar las condiciones climáticas propias de la temporada de invierno.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES

Finalmente, los vecinos de Ticlio Chico hicieron un llamado a la Municipalidad de Villa María del Triunfo y a las entidades competentes para que brinden maquinaria, recursos y apoyo técnico que permitan ejecutar obras de prevención y reducir el impacto de las lluvias en la zona.