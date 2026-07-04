Niño atacado por perro en Chiclayo recibe alta médica tras exitosa recuperación

Luego de permanecer varias semanas hospitalizado, Benjamín, el niño de cuatro años que sufrió un brutal ataque de un perro en Chiclayo, fue dado de alta tras mostrar una evolución favorable. El menor culminó una primera etapa de su recuperación luego de recibir atención especializada en Lima, donde fue sometido a complejas intervenciones reconstructivas.

El equipo médico de EsSalud informó que Benjamín fue sometido a tres cirugías reconstructivas, una en Chiclayo y dos en la capital. Según el director ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, se logró preservar la anatomía y musculatura facial del menor, permitiendo una adecuada recuperación de funciones como la sonrisa y los gestos, por lo que, hasta el momento, no será necesaria una nueva intervención quirúrgica.

La madre del menor, Angi Castillo, expresó su agradecimiento a Dios y a las autoridades por el apoyo brindado desde el momento del ataque. Además, señaló que, aunque aún esperan los resultados de algunas evaluaciones, especialmente del injerto realizado en la última operación, los cirujanos lograron reconstruir las zonas afectadas del rostro de su hijo, superando las expectativas que tenía sobre su recuperación.

CONTROLES PERIÓDICOS

Tras recibir el alta médica, Benjamín continuará asistiendo a controles periódicos para monitorear su evolución y recibirá atención psicológica como parte de su proceso de rehabilitación integral. Los especialistas destacan que su recuperación ha sido favorable y continuará bajo seguimiento para garantizar su bienestar físico y emocional.