En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y colegas despidieron al vocal superior Galileo Galiley Mendoza Calderón, quien falleció tras el violento accidente de tránsito registrado en la Panamericana Norte, a la altura de la ruta Huacho–Barranca. El magistrado, de 49 años, murió en el Hospital de Barranca debido a la gravedad de las lesiones que sufrió en el impacto.

El accidente ocurrió cuando una miniván colisionó violentamente contra un camión, dejando un saldo de siete personas fallecidas y seis heridas. La fuerza del choque provocó que varios ocupantes quedaran atrapados entre los fierros retorcidos del vehículo, cuya estructura terminó partida en dos, obligando a los equipos de emergencia a realizar complejas labores de rescate.

En los exteriores del Hospital de Barranca, familiares de las víctimas permanecieron durante varias horas a la espera de información sobre sus seres queridos, mientras personal médico y autoridades realizaban las diligencias correspondientes. Fue en ese establecimiento donde se confirmó el fallecimiento del magistrado, quien inicialmente había sido trasladado con vida tras el siniestro.

INVESTIGAN ACCIDENTE

Peritos de Criminalística continúan con las investigaciones para determinar las causas del fatal accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. La tragedia ha enlutado a varias familias y ha generado consternación en el sistema de justicia, donde Galileo Galiley Mendoza Calderón era reconocido por su trayectoria como vocal superior.