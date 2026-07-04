Comerciantes aprovechan triunfo de Keiko Fujimori para vender artículos

Los exteriores del local de Fuerza Popular se tiñeron de naranja luego de que Keiko Fujimori fuera proclamada presidenta electa del Perú. Decenas de simpatizantes llegaron para celebrar el resultado electoral entre cánticos, bailes y arengas, mientras ondeaban banderas y lucían prendas con los colores y símbolos del partido.

La multitud también impulsó las ventas de comerciantes ambulantes, quienes ofrecieron gorras, vinchas, banderas y otros artículos alusivos a Fuerza Popular. Los vendedores señalaron que la demanda fue alta durante la jornada, destacando que las gorras con el nombre de la lideresa y otros productos se agotaban rápidamente entre los asistentes.

Además de los accesorios, también se comercializaron imágenes de Keiko Fujimori portando la banda presidencial, las cuales fueron adquiridas por los simpatizantes como recuerdo de la jornada. Durante la cobertura, varios seguidores expresaron su satisfacción por el resultado electoral y manifestaron su confianza en que el nuevo gobierno cumpla las expectativas de la población.

MENSAJES A LA PRESIDENTA ELECTA

Los comerciantes también aprovecharon la ocasión para enviar mensajes a la presidenta electa, solicitándole apoyo para los jóvenes, estudiantes universitarios y trabajadores informales. De esta manera, entre música, celebraciones y muestras de respaldo, los simpatizantes de Fuerza Popular festejaron la proclamación de Keiko Fujimori como la nueva mandataria del país.