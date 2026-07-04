“Bienvenidos a casa, héroes”: bomberos retornan a Perú tras cumplir misión en Venezuela

Los más de 40 bomberos del Grupo USAR Perú regresaron la noche del martes al país tras culminar una misión humanitaria de búsqueda y rescate en Venezuela, donde participaron en las labores de atención luego del doble terremoto que afectó a la ciudad de La Guaira. A su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fueron recibidos por el ministro del Interior, José Zapata Morante, quien destacó su profesionalismo, valentía y compromiso con la vida.

Durante la operación, la brigada peruana protagonizó uno de los rescates más importantes de la emergencia al lograr extraer con vida a una mujer de 60 años que permaneció atrapada durante casi tres días bajo los escombros de un edificio colapsado. El brigadier mayor Claudio Sáenz, líder del equipo USAR Perú, recordó que la misión estuvo marcada por jornadas intensas de trabajo entre la destrucción y la esperanza.

Un papel fundamental en este exitoso rescate lo desempeñó Kaira, integrante del Programa de Búsqueda y Rescate con Canes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La can, que trabaja junto al subteniente Daniel Herrera, fue clave para localizar a la sobreviviente gracias a su entrenamiento especializado en operaciones de búsqueda en estructuras colapsadas, mérito por el que también recibió una condecoración del Gobierno venezolano.

Durante la ceremonia de bienvenida, el ministro José Zapata resaltó que la labor de la delegación peruana demuestra la alta capacidad operativa del país para responder ante emergencias internacionales. "Cuando se trata de salvar vidas, no existen fronteras", afirmó, al tiempo que agradeció el esfuerzo de cada uno de los integrantes de la misión y reconoció especialmente la destacada actuación de Kaira.

AYUDA HUMANITARIA

El titular del Ministerio del Interior recordó que el despliegue de la brigada fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno del Perú, la aerolínea Latam y la ONG Perú Pendiente. Asimismo, destacó que el país también envió 14 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar a las familias afectadas por el desastre. La delegación fue recibida además por el comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, Migraciones, Latam y la ONG Perú Pendiente.