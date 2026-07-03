Capturan a presuntos secuestradores mientras disfrutaban de piscina en condominio de San Miguel

Agentes de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri capturaron a cuatro presuntos integrantes de una banda dedicada al secuestro cuando se encontraban en la piscina de un moderno condominio en el distrito de San Miguel. Según la Policía, los intervenidos se refugiaban en un departamento alquilado con dinero obtenido tras el pago de un rescate.

De acuerdo con las investigaciones, el caso está relacionado con el secuestro de la esposa de un empresario colombiano, ocurrido el 29 de junio en La Victoria. La víctima permaneció retenida durante varias horas hasta que su familia pagó S/20 mil para lograr su liberación. Posteriormente, fue abandonada cerca del puente Atocongo, en la Panamericana Sur.

El coronel Jorge Carpio, jefe de la División de Investigación contra Secuestros, informó que la intervención permitió detener a dos ciudadanos peruanos y dos venezolanos, mientras que un menor de edad permanece retenido e investigado por su presunta participación en el hecho.

Durante el operativo también se incautó un vehículo en el que fueron halladas pertenencias de la víctima, lo que reforzaría la hipótesis policial. El caso quedó en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar las responsabilidades de los intervenidos.