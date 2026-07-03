Clientes en Gamarra disfrutan del Mundial de Fútbol en pantalla gigante

La fiebre del Fútbol se vive intensamente también en el emporio comercial de Gamarra. En este concurrido lugar, clientes y comerciantes disfrutan de los partidos del Mundial de la FIFA en pantallas de gran tamaño.

Los asistentes a Gamarra tienen una vista privilegiada del evento ya que este se proyecta en pantallas gigantes instaladas en locales y galerías de la zona, acompañadas por la venta de camisetas mundialistas y la mejor gastronomía local.

Goles en pantalla gigante

En la Galería Fabricantes, en el emporio del distrito de La Victoria, está instalada en su fachada una pantalla gigante que congrega a los clientes y comerciantes para no perderse ninguno de los encuentros del Mundial FIFA 2026, que está en la etapa de los 16avos del torneo.

Cabe recordar que, son pocos los partidos que se trasmiten en señal abierta, por lo que los clientes de Gamarra, tienen la oportunidad de seguir todos los choques y en lugar que a cada minuto congrega a mas personas que esperan el partido de Argentina contra Cabo Verde, el penúltimo encuentro de la primera instancia de eliminación directa, desde el Hard Rock Stadium de Miami.