Ariel Bracamonte regresa al Perú para lanzar un pódcast sobre el caso Myriam Fefer

A casi 20 años del asesinato de la empresaria Myriam Fefer, Ariel Bracamonte anunció su regreso al Perú para presentar un pódcast en el que abordará uno de los casos policiales más mediáticos del país y compartirá detalles sobre la investigación y el proceso judicial.

Según adelantó, el proyecto recopila meses de investigación y buscará revisar el expediente, reencontrarse con testigos y reconstruir los hechos que rodearon el crimen ocurrido el 15 de agosto de 2006 en una vivienda de San Isidro.

El caso tuvo como autor material confeso al ciudadano colombiano Alejandro Trujillo Ospina, alias "Payaso". Posteriormente, la investigación apuntó a Eva Bracamonte, quien fue condenada en 2012 como autora intelectual del crimen, aunque la sentencia fue anulada y, tras un nuevo juicio, fue absuelta de manera definitiva.

Con este pódcast, Ariel Bracamonte busca ofrecer su versión de los hechos y reabrir el debate sobre un caso que marcó a su familia y permanece en la memoria de los peruanos.