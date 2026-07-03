Ancón: excandidato a la alcaldía de Ventanilla fue encontrado sin vida

El excandidato a la alcaldía de Ventanilla, Noé Elescano, fue hallado sin vida con varios impactos de bala en la zona conocida como Las Totoritas, ubicada a espaldas del penal Piedras Gordas, en el distrito de Ancón.

Hasta allí acudieron peritos de Criminalística, que acordonaron la escena para realizar las diligencias e iniciar las investigaciones para esclarecer el crimen.

¿QUIÉN ERA NOÉ ELESCANO?

Noé Elescano fue dirigente vecinal y una figura activa en la política local de Ventanilla. Además, participaba constantemente en actividades comunitarias, las cuales difundía a través de sus redes sociales.

Según información policial, Elescano registra un antecedente policial del año 2024 por el presunto delito contra la libertad personal. Según la denuncia presentada por Mariella Sosa y Yober Córdoba, ambos acudieron a la oficina de la Secretaría de Difusión y Propaganda, ubicada en el mercado Puertas del Sol, para reclamar por la presunta usurpación de un terreno de su propiedad.

De acuerdo con el documento policial, tras increpar a Elescano y otros dirigentes, fueron retenidos contra su voluntad dentro del mercado durante aproximadamente 45 minutos, siendo liberados luego de que los presentes escucharan el llanto del bebé que llevaba en brazos Judicza Vega.